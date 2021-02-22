Трое россиян находятся в топ-5 чемпионской гонки ATP

Официальный сайт ATP 22 февраля обновил рейтинг чемпионской гонки-2021.

На первое место вышел серб Новак Джокович, который стал победителем Australian Open-2021. На данный момент у первой «ракетки» мира 2 140 очков. Вторым идет финалист австралийского турнира, россиянин Даниил Медведев (1 700 очков), тройку лидеров закрывает грек Стефанос Циципас (835 очков).

Четвертое место занимает россиянин Аслан Карацев, который вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. На данный момент у него 745 очков, а закрывает пятерку сильнейших Андрей Рублев с 670 очками. В 1/4 финала «мэйджора» Рублев в трех сетах уступил как раз Медведеву.

Обновленный рейтинг АТР по состоянию на 22 февраля