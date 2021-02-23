Джокович сократит число турниров ради семьи

Первая ракетка мира Новак Джокович заявил, что хочет больше времени проводить с семьей, поэтому сократит число турниров, на которых выступит.

«В этом сезоне я серьезно изменю свое расписание и проведу меньше турниров, чем раньше. Мне трудно быть вдали от семьи, поэтому я буду жертвовать теннисом.

Изучу запреты и ограничения во всем мире. Мне не нравится путешествовать без семьи, и это становится проблемой», — цитирует Джоковича Yahoo Sport.

Вчера, 22 февраля, стало известно, что 33-летнему сербу потребуется почти месяц на восстановление после надрыва мышцы бедра. Вероятно, он не выступит на турнире в Дубае, который стартует 14 марта.

21 февраля Джокович обыграл российского теннисиста Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата Австралии. Серб выиграл Australian Open в девятый раз в карьере. Это его 18-я победа в финалах турниров «Большого шлема».