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Карацев проиграл первый сет Джоковичу в полуфинале Australian Open

12:21
Аслан Карацев и Новак Джокович. Фото Twitter
Аслан Карацев и Новак Джокович. Фото Twitter
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Российский теннисист Аслан Карацев уступил в первом сете полуфинала Australian Open сербу Новаку Джоковичу — 3:6. Соперники провели на корте 35 минут.

До восьмого гейма теннисисты брали свои подачи, а потом Джокович использовал двойной брейк-поинт и защитил свою подачу с помощью двух эйсов.

Второй финалист турнира определиться во встрече Даниил Медведев (Россия) — Стефанос Циципас (Греция). Матч пройдет в пятницу, 19 февраля. Начало — в 11.30 (мск).

Аслан Карацев — Новак Джокович: онлайн-трансляция полуфинала Australian Open

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