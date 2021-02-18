Карацев проиграл первый сет Джоковичу в полуфинале Australian Open

Российский теннисист Аслан Карацев уступил в первом сете полуфинала Australian Open сербу Новаку Джоковичу — 3:6. Соперники провели на корте 35 минут.

До восьмого гейма теннисисты брали свои подачи, а потом Джокович использовал двойной брейк-поинт и защитил свою подачу с помощью двух эйсов.

Второй финалист турнира определиться во встрече Даниил Медведев (Россия) — Стефанос Циципас (Греция). Матч пройдет в пятницу, 19 февраля. Начало — в 11.30 (мск).

Аслан Карацев — Новак Джокович: онлайн-трансляция полуфинала Australian Open