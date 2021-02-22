Медведев официально стал третьей «ракеткой» мира

Официальный сайт ATP 22 февраля обновил рейтинг лучших теннисистов в мире.

Российский теннисист Даниил Медведев после выхода в финале Открытого чемпионата Австралии впервые в карьере поднялся на третье место в списке лучших игроков в мире. По состоянию на 22 февраля, у 25-летнего россиянина 9 735 очков.

Лидером продолжает отставаться серб Новак Джокович, который и стал победителем Australian Open-2021. У 32-летнего спортсмена 12 030 очков. На втором месте расположился испанец Рафаэль Надаль с 9 850 очками.

В первой десятке остался и четвертьфиналист австралийского «мэйджора» Андрей Рублев, который на восьмом месте с 4 609 очками. В 1/4 финала Рублев в трех сетах уступил как раз Медведеву.

Одну позицию потерял Карен Хачанов, который опустился на 21-ю строчку (2 290 очков). Сразу на 74 позиции поднялся Аслан Карацев, который в Мельбурне вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. По состоянию на 22 февраля, 27-летний Карацев находится на 42-м месте (1 382 очка).