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Сегодня, 11:46

Тренер Янчук считает, что у Рублева и Димитрова равные шансы на победу

Руслан Минаев
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился мнением о матче Андрея Рублева против болгарина Григора Димитрова в полуфинале «мастерса» в Шанхае.

«Будет очень интересный матч, Димитров сейчас находится на подъеме, он играет стабильно, разнообразно, напористо. Если Рублев будет играть в свой теннис, то он вполне может победить. Но думаю, что Андрею будет нелегко и их шансы будут равны», — цитирует Янчука ТАСС.

Рублев победил француза Умбера в четвертьфинале турнира ATP серии «мастерс» в Шанхае — 6:2, 6:3.

Матч Рублева и Димитрова состоится 14 октября. Ориентировочное начало — в 15.00 мск.

Источник: ТАСС
Теннис
Андрей Рублев
Виктор Янчук
Григор Димитров
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