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Сегодня, 12:59

Хурчак обыграл Корду и вышел в финал «мастерса» в Шанхае

Ана Горшкова
Корреспондент
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Польский теннисист Хуберт Хуркач обыграл американца Себастьяна Корду в полуфинале «мастерса» в Шанхае.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:4. Продолжительность игры составила 1 час 16 минут.

17-я ракетка мира Хуркач 14 раз подал навылет, ни разу не допустил двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету 26-й ракетки мира Корды 9 эйсов, ни одной двойной и ни одного брейк-пойнта.

В финале 26-летний поляк сыграет с победителем матча Григор Димитров (Болгария, 18) — Андрей Рублев (Россия, 5).

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Хуберт Хуркач (Польша, 16) — Себастьян Корда (США, 26) — 6:3, 6:4

Теннис
Хуберт Хуркач
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