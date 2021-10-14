Надаль рассказал, что не знает сроки своего возвращения к соревнованиям
Теннисист Надаль высказался о своем восстановлении после травмы
08:19
Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что пока не знает, когда сможет вернуться на корт.
«Хочу восстановиться и вернуться к отличной форме. Не знаю, когда снова буду играть. Я много работаю ежедневно, следую определенному плану с очень четкими целями. Не буду говорить, каковы мои цели, потому что есть вещи, которые я не могу контролировать на сто процентов. Но в моей голове я четко их представляю. Верю, что все пойдет по положительному пути и у меня будет возможность конкурировать», — цитирует Надаля AS.
В октябре Надаль преодолел отметку 6000 дней подряд в топ-10 рейтинга ATP. Надаль не выходил на корт с августа. 35-летний испанец пропустил Олимпиаду и US Open и пропустит остаток сезона-2021.
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