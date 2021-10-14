Циципас высказался о своих шансах выиграть турнир в Индиан-Уэллсе

Греческий теннисист Стефанос Циципас после вылета россиянина Даниила Медведева высказался о своих шансах выиграть турнир в Индиан-Уэллсе.

«В сетке еще осталось много «сеяных», которые показывают отличный теннис. Моя основная задача — показывать свой максимум против любого соперника, каким бы у него ни был статус. Пока что турнир сложно идет, приходится много бороться, уже было два трехсетовых матча. Я постараюсь использовать это, чтобы стать лучше», — цитирует Циципаса tennistv.com.

Ранее Циципас одержал победу в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе. В трех сетах он переиграл астралийца Алекса Де Минаура — 6:7 (3:7), 7:6 (7:3), 6:2.