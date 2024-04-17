Рууд вышел в третий круг турнира в Барселоне
Норвежец Каспер Рууд победил француза Александра Мюллера во втором круге турнира серии ATP 500 в Барселоне — 6:3, 6:4.
Матч длился полтора часа.
В третьем круге 6-я ракетка мира встретится с победителем матча Джордан Томпсон (Австралия) — Хайме Муньяр (Испания).
Барселона (Испания)
Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell
Призовой фонд 2 782 960 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Каспер Рууд (Норвегия, 3) — Александр Мюллер (Франция) — 6:3, 6:4
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