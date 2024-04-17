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Сегодня, 19:04

Надаль проиграл Де Минауру во втором круге турнира в Барселоне

Руслан Минаев
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Рафаэль Надаль.
Фото AFP

Испанец Рафаэль Надаль проиграл австралийцу Алексу Де Минауру во втором круге турнира серии ATP 500 в Барселоне — 5:7, 1:6.

Матч длился 1 час 52 минуты.

Надаль за игру допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 из 3 брейк-пойнтов. У Де Минаура — 2 эйса, 3 двойные ошибки и 5 из 9 реализованных брейк-пойнтов.

Австралиец в третьем круге встретится с победителем матча Даниэль Альтмайер (Германия) — Артур Филс (Франция, 16)

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 782 960 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Алекс Де Минаур (Австралия, 4) — Рафаэль Надаль (Испания) — 7:5, 6:1

Теннис
Рафаэль Надаль
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