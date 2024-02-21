Теннисист Иво Карлович завершил карьеру

Хорватский теннисист Иво Карлович объявил о завершении профессиональной карьеры. Последний матч он провел в октябре 2021 года в квалификации к «мастерсу» в Индиан-Уэллсе.

«Надеюсь, это сообщение застанет вас в хорошем настроении и с сильным бэкхендом! Некоторые из вас заметили, что я давно не играл на турнирах, и по-прежнему ежедневно спрашивают меня, вернусь ли я в тур и когда. Мне жаль разочаровывать вас, но этим письмом я хочу официально объявить о своем уходе из спорта», — написал Карлович в своих соцсетях.

44-летний хорват отметил, что у него была очень необычная и долгая карьера в теннисе.

«У меня была очень приятная, необычная и долгая карьера, начавшаяся очень скромно, особенно для теннисиста. Хорватия была совсем другой страной в 80-е и 90-е годы, когда я рос, и я очень горжусь своими достижениями и тем, что мне удалось преодолеть. Я хотел бы поблагодарить всех тренеров и людей, которые принимали участие в моем становлении как теннисиста и внесли свой вклад. Без вас этот удачный путь был бы невозможен», — написал Карлович.

Также он заявил, что намерен в дальнейшем делиться своими знаниями с новыми поколениями теннисистов.

«Я останусь рядом с теннисом и постараюсь поделиться своими знаниями и невероятным опытом, полученным в туре, с новыми поколениями теннисистов. Путешествие продолжается, фокус внимания меняется», — написал Карлович.

Карлович — полуфиналист одного турнира «Большого шлема» в парном разряде, победитель 10 турниров ATP (из них 8 в одиночном), обладатель Кубка Дэвиса (2005) и Командного кубка мира (2006) в составе сборной Хорватии. Он является обладателем рекорда ATP по скорости подачи — 251 км/ч.