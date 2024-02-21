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21 февраля, 10:15

Алькарас подвернул ногу в самом начале матча с Монтейро в Рио-де-Жанейро

Алькарас из-за травмы снялся с матча первого круга турнира в Рио-де-Жанейро
Ана Горшкова
Корреспондент
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Карлос Алькарас.
Фото AFP

Испанский теннисист Карлос Алькарас покинул турнир ATP 500 в Рио-де-Жанейро.

В матче первого круга с представителем Бразилии Тьяго Монтейро Алькарас подвернул ногу в первом гейме. Испанец взял медицинский перерыв и после него смог сыграть всего два гейма, а затем снялся.

«Завтра я пройду обследование лодыжки, и посмотрим, будет ли это что-то серьезное или нет. Я чувствовал себя плохо. Это было первое впечатление. Я имею в виду, что чувствовал боль, когда падал, поэтому подумал, что мне будет сложно продолжать играть, если я все еще буду испытывать эти ощущения. После нескольких розыгрышей мне не стало легче. Я чувствовал боль. Я не мог нормально двигаться и понимал, что продолжать будет невозможно. Я подумал, что будет еще хуже, если я продолжу играть такой длинный матч, и поэтому решил сняться», — приводит слова Алькасара сайт ATP.

В следующем круге турнира Монтейро встретится с другим бразильцем Фелипе Мелигени Родригес Альвесом.

Карлос Алькарас
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