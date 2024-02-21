Чесноков считает, что Котов стал уделять больше внимания физической подготовке

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков оценил текущую форму российского теннисиста Павла Котова.

«Если посмотреть на Котова в прошлом году, то он все же был полноват для профессионального тенниса. Сейчас видно, что он стал уделять больше внимания физической подготовке, стал справляться с лишним весом, выглядит более спортивно. Котов — очень хороший теннисист, у него потрясающее чувство мяча, он великолепно его направляет по корту, но он многим уступает в скорости. В этом году он в Австралии впервые прошел первый круг в турнире «Большого шлема», мог пройти и второй, он здорово играл, но немного не хватило. Сейчас одержал хорошую победу над Сонего, это все следствие его работы над собой», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

В первом круге турнира в Дохе Котов победил итальянца Лоренцо Сонего. В следующем раунде россиянин сыграет против Уго Умбера из Франции. Матч между ними пройдет 21 февраля и начнется не ранее 17.30 по московскому времени.