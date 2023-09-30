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Сегодня, 11:58

Теннисист Алькарас признался, что мечтает сыграть в паре с Надалем на Олимпиаде

Виктория Кравченко
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Испанский теннисист Карлос Алькарас заявил, что мечтает сыграть в парном разряде на Олимпийских играх 2024 года в Париже с Рафаэлем Надалем, который не выступал с января 2023 года из-за травмы.

«Прямо сейчас Рафа сильно страдает. Надеюсь, что он сможет вернуться к тренировкам и что он сможет играть в следующем году со старта сезона, чтобы у нас был здоровой Рафа, готовый к Играм. Очевидно, что это было бы мечтой сыграть с ним в парах в Париже», — цитирует Алькараса The Tennis Letter.

Летние Олимпийские игры пройдут во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Карлос Алькарас
Рафаэль Надаль
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