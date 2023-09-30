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Сегодня, 12:59

Медведев обыграл Де Минаура и вышел в третий круг турнира в Пекине

Сергей Разин
корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев во втором круге турнира в Пекине обыграл австралийца Алекса Де Минаура со счетом 7:6 (7:3), 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 59 минут. На счету 27-летнего россиянина 4 эйса, 8 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.

В третьем круге турнира Медведев встретится с победителем матча Андрей Рублев (Россия) — Уго Умбер (Франция).

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 633 875 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 2) — Алекс Де Минаур (Австралия) — 7:6 (7:3), 6:3

Даниил Медведев
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