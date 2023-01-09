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Сегодня, 13:22

Тарпищев считает, что не стоит обращать внимания на изменения в рейтинге ATP в начале года

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что в начале года не стоит обращать внимание на изменения в рейтинге ATP.

«Рейтинг меняется постоянно, не стоит уделять ему большое внимание, особенно в начале года. Хорошо, что Рублев поднялся, но это все условно. Оценивать все надо по окончании сезона. Сейчас смысла большого обсуждать перемены в рейтинге нет», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Россиянин Андрей Рублев стал первой ракеткой России в обновленном рейтинге ATP. Он обошел соотечественника Даниила Медведева и теперь занимает 6-е место. Победитель US-Open-2021 опустился на 8-ю строчку.

Источник: https://tass.ru/sport/16758829
Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
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