В Федерации тенниса России назвали Медведева и Рублева равными по уровню игроками

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал обновление рейтинга ATP.

«Рейтинги меняются каждую неделю. Это естественный процесс. Это никак не отражается на классе игры Рублева и Медведева. Это свидетельствует о том, что один сыграл лучше, а другой хуже. Это говорит о том, что у нас есть два равных по уровню и классу игрока, которые находятся наверху рейтинга. Больше эти еженедельные перемещения ни о чем не свидетельствуют», — сказал Селиваненко «СЭ».

Россиянин Андрей Рублев стал первой ракеткой России в обновленном рейтинге ATP. Он обошел соотечественника Даниила Медведева и теперь занимает 6-е место. Победитель US-Open-2021 опустился на 8-ю строчку.