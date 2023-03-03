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Сегодня, 17:07

Тарпищев считает, что Медведеву по силам обыграть Джоковича на турнире в Дубае

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Президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о предстоящем матче между Даниилом Медведевым и Новаком Джоковичем в полуфинале турнира в Дубае.

«Даня играет абсолютно нормально. Он еще не набрал оптимальной формы, еще не время для этого, но играет хорошо, в удовольствие. Ему вполне по силам и обыграть Джоковича, и выиграть турнир. В таких матчах, как с Джоковичем, все решает одно-два очка — все может сложиться хорошо, выглядит Медведев сейчас очень прилично», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Матч между 27-летним российским теннисистом и 35-летним сербом состоится 3 марта. В другом матче за выход в финал поборются россиянин Андрей Рублев и немец Александр Зверев. Финал турнира состоится в субботу, 4 марта.

Последний раз Медведев и Джокович встречались 7 января в полуфинале турнира в Аделаиде. Матч завершился победой серба — 6:3, 6:4.

Источник: ТАСС
Теннис
Даниил Медведев
Новак Джокович
Шамиль Тарпищев
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