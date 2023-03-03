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Сегодня, 18:15

Рублев обыграл Зверева и вышел в финал турнира в Дубае

Виктория Кравченко
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Андрей Рублев.
Фото Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл немца Александра Зверева (6:3, 7:6) и вышел в финал турнира в Дубае. Встреча длилась 2 часа 1 минута

Рублев два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. Зверев совершил 12 эйсов, допустил 3 двойных ошибки и реализовал один брейк-пойнт из одного.

В другом полуфинале встретятся Новак Джокович и Даниил Медведев.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 855 495 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Андрей Рублев (Россия, 2) — Александр Зверев (Германия, 7) — 6:3, 7:6 (11:9)

Александр Зверев (теннис)
Андрей Рублев
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