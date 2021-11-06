Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Даниила Медведева над немцем Александром Зверевым в полуфинале турнира ATP в Париже (6:2, 6:2).

«Он уже вчера давал проблески такой мобилизационной игры, когда вытащил у француза его подачу с 0:40. Даня в форме, главное было — хватит ли ему нервного потенциала на всю игру. Раз игра со Зверевым не затянулась, значит все получилось. В финале будет Джокович, он сегодня в своем полуфинале выглядел уставшим. Ему сейчас сложнее играть психологически против Медведева, потому что Даня очень моторно и плотно играет с задней линии. Главное, что Даня знает, как нужно тактически играть против Джоковича. Но это все равно матч против первой ракетки мира, с Джоковичем нужно терпение. Нужно ровная психология на протяжении всего матча, чтобы мобилизационная система работала без сбоев», — сказал Тарпищев «СЭ».

Финальный матч турнира между Медведевым и Джоковичем состоится завтра, 7 ноября.