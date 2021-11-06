Медведев победил Зверева в двух сетах и вышел в финал турнира в Париже
20:17
Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев, в полуфинале соревнований в Париже опбедил немца Александра Зверева. Россиянин взял верх в двух сетах с одинаковым счетом 6:2.
За 1 час 19 минут матча Даниил сделал четыре эйса и четыре брейка, ни разу не ошибившись при подаче.
В финале турнира в Париже Медведев сыграет с сербом Новаком Джоковичем.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 3 084 450 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Даниил Медведев (Россия, 2) — Александр Зверев (Германия, 4) — 6:2, 6:2
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