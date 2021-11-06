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Медведев победил Зверева в двух сетах и вышел в финал турнира в Париже

20:17
Даниил Медведев. Фото AFP
Даниил Медведев. Фото AFP
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Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев, в полуфинале соревнований в Париже опбедил немца Александра Зверева. Россиянин взял верх в двух сетах с одинаковым счетом 6:2.

За 1 час 19 минут матча Даниил сделал четыре эйса и четыре брейка, ни разу не ошибившись при подаче.

В финале турнира в Париже Медведев сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 3 084 450 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Даниил Медведев (Россия, 2) — Александр Зверев (Германия, 4) — 6:2, 6:2

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Иван Шитик все материалы автора
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