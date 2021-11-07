Джокович поделился ожиданиями от матча с Медведевым в финале турнира в Париже

Сербский теннисист Новак Джокович высказался о предстоящем матче с россиянином Даниилом Медведевым в финале турнира в Париже (Франция).

Игра состоится сегодня, 7 ноября. Начало — в 17.00 (мск).

«Впереди большая битва, это вызов. Я заметил, что в Париже Даниил нащупал свою лучшую игру, он меньше ошибается. Но я тоже отлично себя чувствую на корте и за его пределами. В нашей прошлой встрече Даниил переиграл меня, я же победил его в Мельбурне. Надеюсь, что смогу переломить ситуацию в свою пользу. Он очень остро подает, пропускает мало атак», — цитирует Джоковича журналист Саша Озмо в Twitter.

В финале турнира US Open Джокович проиграл Медведеву со счетом 4:6, 4:6, 4:6.