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Джокович поделился ожиданиями от матча с Медведевым в финале турнира в Париже

Джокович верит в свою победу в матче с Даниилом Медведевым
14:10
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Сербский теннисист Новак Джокович высказался о предстоящем матче с россиянином Даниилом Медведевым в финале турнира в Париже (Франция).

Игра состоится сегодня, 7 ноября. Начало — в 17.00 (мск).

«Впереди большая битва, это вызов. Я заметил, что в Париже Даниил нащупал свою лучшую игру, он меньше ошибается. Но я тоже отлично себя чувствую на корте и за его пределами. В нашей прошлой встрече Даниил переиграл меня, я же победил его в Мельбурне. Надеюсь, что смогу переломить ситуацию в свою пользу. Он очень остро подает, пропускает мало атак», — цитирует Джоковича журналист Саша Озмо в Twitter.

В финале турнира US Open Джокович проиграл Медведеву со счетом 4:6, 4:6, 4:6.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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