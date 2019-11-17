Стефанос Циципас: «Хочу, чтобы болельщики ходили смотреть на меня, как на Федерера»
16:43
Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, что хотел бы иметь свой фанклуб.
— Надеюсь, зрителям нравится моя игра, — цитирует Циципаса New York Times. — Думаю, я многое могу предложить теннису. Очень бы хотелось, чтобы однажды у меня появился свой фанклуб, чтобы болельщики ходили смотреть на меня, как на Роджера, потому что у него настоящая армия. Мне нужна такая же.
Я хочу чувствовать связь с людьми, хочу быть известным как хороший теннисист, потому что именно это любят. Они хотят видеть хорошие личности в теннисе.
16 ноября Циципас обыграл в полуфинале итогового турнира ATP швейцарца Роджера Федерера (6:3, 6:4).
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