Стефанос Циципас: «Хочу, чтобы болельщики ходили смотреть на меня, как на Федерера»

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, что хотел бы иметь свой фанклуб.

— Надеюсь, зрителям нравится моя игра, — цитирует Циципаса New York Times. — Думаю, я многое могу предложить теннису. Очень бы хотелось, чтобы однажды у меня появился свой фанклуб, чтобы болельщики ходили смотреть на меня, как на Роджера, потому что у него настоящая армия. Мне нужна такая же.

Я хочу чувствовать связь с людьми, хочу быть известным как хороший теннисист, потому что именно это любят. Они хотят видеть хорошие личности в теннисе.

16 ноября Циципас обыграл в полуфинале итогового турнира ATP швейцарца Роджера Федерера (6:3, 6:4).