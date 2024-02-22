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22 февраля, 06:35

Циципас вышел в четвертьфинал турнира в Мексике

Руслан Минаев
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Грек Стефанос Циципас победил австралийца Алекса Вукича во втором круге турнира в Лос-Кабосе (Мексика) — 6:3, 6:0.

Матч длился 1 час 5 минут. За выход в полуфинал второй «сеянный» встретится с американцем Александром Ковачевичем.

Норвежец Каспер Рууд победил американца Маркоса Гирона — 6:1, 6:0. В четвертьфинале соперником четвертого «сеянного» станет португалец Нуну Боржеш.

Лос-Кабос (Мексика)

Турнир ATP Mifel Tennis Open by Telcel Oppo

Призовой фонд 915 245 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Стефанос Циципас (Греция, 2) — Александр Вукич (Австралия) — 6:3, 6:0

Каспер Рууд (Норвегия, 4) — Маркос Гирон (США) — 6:1, 6:0

Алекс Микельсен (США) — Алекс Де Минаур (Австралия, 3) — 6:4, 6:1

Александр Ковачевич (США, Q) — Ринки Хидзиката (Австралия) — 6:3, 4:6, 6:4

Джордан Томпсон (Австралия, 8) — Эмилио Нава (США, Q) — 7:6 (7:5), 6:3

Нуну Боржеш (Португалия) — Макс Перселл (Австралия, 7) — 6:3, 6:3

Теннис
Каспер Рууд
Стефанос Циципас
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