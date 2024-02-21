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21 февраля, 21:13

Рублев обыграл Гаске во втором круге турнира в Дохе

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Андрей Рублев.
Фото Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл француза Ришара Гаске во втором круге турнира в Дохе (Катар) — 6:3, 6:4.

Игра продолжалась 58 минут.

Рублев сделал 7 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету Гаске 4 подачи навылет, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В следующем круге россиянин сыграет с чехом Якубом Меншиком, который обыграл британца Энди Маррея.

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 1 395 875 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 1) — Ришар Гаске (Франция, WC) — 6:3, 6:4

Якуб Меншик (Чехия) — Энди Маррей (Великобритания) — 7:6 (8:6), 6:7 (3:7), 7:6 (7:4)

Теннис
Андрей Рублев
Ришар Гаске
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