Зверев пробился в четвертьфинал турнира в Мексике
Немец Александр Зверев обыграл японца Есихито Нисиоку во втором круге турнира в Лос-Кабосе (Мексика) — 6:3, 6:0.
Матч длился 1 час. Зверев сделал за игру 10 эйсов, не допустив ни одной двойной ошибки при 5 реализованных брейк-пойнтах из 6.
В четвертьфинале первый «сеянный» на турнире сыграет с победителем матча Танаси Коккинакис (Австралия) — Дэниэл Эванс (Великобритания).
Лос-Кабос (Мексика)
Турнир ATP Mifel Tennis Open by Telcel Oppo
Призовой фонд 915 245 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Александр Зверев (Германия, 1) — Есихито Нисиока (Япония) — 6:3, 6:0
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