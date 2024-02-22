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22 февраля, 07:16

Зверев пробился в четвертьфинал турнира в Мексике

Руслан Минаев
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Немец Александр Зверев обыграл японца Есихито Нисиоку во втором круге турнира в Лос-Кабосе (Мексика) — 6:3, 6:0.

Матч длился 1 час. Зверев сделал за игру 10 эйсов, не допустив ни одной двойной ошибки при 5 реализованных брейк-пойнтах из 6.

В четвертьфинале первый «сеянный» на турнире сыграет с победителем матча Танаси Коккинакис (Австралия) — Дэниэл Эванс (Великобритания).

Лос-Кабос (Мексика)

Турнир ATP Mifel Tennis Open by Telcel Oppo

Призовой фонд 915 245 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 1) — Есихито Нисиока (Япония) — 6:3, 6:0

Теннис
Александр Зверев (теннис)
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