Хуркач выбыл во втором круге турнира в Роттердаме
Поляк Хуберт Хуркач проиграл нидерландцу Таллону Грикспуру во втором круге турнира в Роттердаме — 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 6:7 (4:7).
Матч длился 2 часа 36 минут.
В четвертьфинале Грикспур встретится с победителем матча Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Эмиль Руусувуори (Финляндия).
Роттердам (Нидерланды)
Турнир ATP ABN AMRO Open
Призовой фонд 2 134 985 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Таллон Грикспур (Нидерланды) — Хуберт Хуркач (Польша, 4) — 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:6 (7:4)
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