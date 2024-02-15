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15 февраля, 19:57

Хуркач выбыл во втором круге турнира в Роттердаме

Руслан Минаев
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Поляк Хуберт Хуркач проиграл нидерландцу Таллону Грикспуру во втором круге турнира в Роттердаме — 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 6:7 (4:7).

Матч длился 2 часа 36 минут.

В четвертьфинале Грикспур встретится с победителем матча Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Эмиль Руусувуори (Финляндия).

Роттердам (Нидерланды)

Турнир ATP ABN AMRO Open

Призовой фонд 2 134 985 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Таллон Грикспур (Нидерланды) — Хуберт Хуркач (Польша, 4) — 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:6 (7:4)

Теннис
Хуберт Хуркач
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