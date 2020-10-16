Шаповалов вышел в полуфинал турнира в Петербурге, где встретится с Рублевым
16:27
Канадский теннисист Денис Шаповалов в четвертьфинале турнира в Петербурге обыграл швейцарца Стэна Вавринку со счетом 6:4, 7:5.
Встреча длилась 1 час 42 минуты. Канадец сделал семь эйсов и семь двойных ошибок.
В полуфинале турнира Шаповалов встретится с россиянином Андреем Рублевым.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир ATP St. Petersburg Open
Призовой фонд 1 243 790 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Денис Шаповалов (Канада, 2) — Стэн Вавринка (Швейцария, 5) — 6:4, 7:5