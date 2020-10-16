Шаповалов вышел в полуфинал турнира в Петербурге, где встретится с Рублевым

Канадский теннисист Денис Шаповалов в четвертьфинале турнира в Петербурге обыграл швейцарца Стэна Вавринку со счетом 6:4, 7:5.

Встреча длилась 1 час 42 минуты. Канадец сделал семь эйсов и семь двойных ошибок.

В полуфинале турнира Шаповалов встретится с россиянином Андреем Рублевым.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 1 243 790 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Денис Шаповалов (Канада, 2) — Стэн Вавринка (Швейцария, 5) — 6:4, 7:5