Шаповалов уступил У Ибину во втором круге турнира в Далласе

Канадский теннисист Денис Шаповалов во втором круге турнира в Далласе уступил китайцу У Ибину со счетом 6:7 (1:7), 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 35 минут. На счету 27-й ракетки мира 8 эйсов и 8 двойных ошибок, а также 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

В третьем круге У Ибин встретится с победителем пары Джордан Томпсон (Австралия) — Адриан Маннарино (Франция).

Даллас (США)

Турнир ATP Dallas Open

Призовой фонд 737 170 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

У Ибин (Китай) — Денис Шаповалов (Канада, 3, WC) — 7:6 (7:1), 6:4