Ольховский оценил шансы Медведева и Рублева после жеребьевки Итогового турнира ATP

Бывший советский и российский теннисист Андрей Ольховский поделился мнением о жеребьевке Итогового турнира ATP.

«Естественно, у Медведева и Рублёва достаточно тяжёлые группы, потому что в них собраны лучшие теннисисты планеты, но в целом жребий достаточно ровный. Думаю, у ребят есть хорошие шансы выйти из своих групп.



Сейчас Андрей выступает не очень стабильно, но при нормальной игре он способен выходить из группы. На мой взгляд, в последнее время Рублёв потерял уверенность — именно психологическую, с его игрой это не связано. Например, в моментах, когда ты играешь под линию, а сейчас в решающие моменты большинство мячей летит в аут. Очень многое будет зависеть от первого матча, насколько хорошо ребята вкатятся, насколько хорошо сыграют», — цитирует «Чемпионат» Ольховского.

Жеребьевка Итогового турнира ATP состоялась вчера, 11 ноября. Даниил Медведев сыграет в одной группе с представителем Германии Александром Зверевым, итальянцем Маттео Берреттини и поляком Хубертом Хуркачем. Андрей Рублев попал в одну группу с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, греком Стефаносом Циципасом и норвежцем Каспером Руудом.

Итоговой турнир ATP пройдет в Турине (Италия) с 14 по 21 ноября.