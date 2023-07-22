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Сегодня, 11:58

Тарпищев: «Рублев будет фаворитом в полуфинале теннисного турнира в Бостаде»

Виталий Косик
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что Андрей Рублев будет фаворитом в полуфинале турнира в Бостаде.

«Это тренировочный больше турнир, где можно что-то отработать, добрать. Андрей побеждает, набирает очки, и хорошо, — сказал Тарпищев ТАСС. — Он, наверное, фаворит в полуфинале. Победит — хорошо, а если нет, то тоже ничего страшного»

В полуфинале Рублев сыграет против действующего победителя турнира Франсиско Черундоло.

Источник: ТАСС
Теннис
Андрей Рублев
Шамиль Тарпищев
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