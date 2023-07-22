Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 13:47

Рамос-Виньолас вышел в финал турнира в Гштааде

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Испанец Альберт Рамос-Вильонас обыграл второго «сеянного» серба Миомира Кецмановича в полуфинале турнира ATP в Гштааде (Швейцария) — 6:2, 6:3.

За титул испанец сыграет с победителем пары Педро Качин (Аргентина) — Хамад Медьедович (Сербия, Q).

35-летний Рамос-Виньолас вышел в первый финал турнира ATP в этом году. Он победил в последних двух финалах — в Кордобе (Аргентина) в феврале 2022 года и в Эшториле (Португалия) в 2021-м.

Гштаад (Швейцария)

Турнир ATP EFG Swiss Open Gstaad

Призовой фонд 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — Миомир Кецманович (Сербия, 2) — 6:2, 6:3

Теннис
0
Читайте также
В ВАДА заявили, что отбывший наказание хоккеист Кузнецов имеет право вернуться в сборную
Кажется, «ПСЖ» объявил войну Мбаппе. Килиана выставили на трансфер и не берут на предсезонное турне
Пилоты ВС РФ уничтожили пункт размещения ВСУ на купянском направлении
WP раскрыла причины приглашения главы ЦРУ в президентский кабинет США
Украинский журналист назвал причину увольнения посла Украины в Британии
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарпищев: «Рублев будет фаворитом в полуфинале теннисного турнира в Бостаде»
Новости
RSS RSS
Все новости