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Сегодня, 22:31

Селиваненко подвел итоги сезона-2023 для Рублева

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился мнением о выступлении российского теннисиста Андрея Рублева в 2023 году.

«Рублев впервые закончил сезон в топ-5 рейтинга АТР. Он в Монте-Карло впервые выиграл турнир категории «мастерс». Для него нынешний год стал успешным», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

26-летний Рублев в 2023 году одержал 56 побед при 26 поражениях, выиграл 2 турнира и заработал 5,1 миллиона долларов.

Андрей Рублев. Андрей Рублев: все титулы и результаты в 2023 году

Источник: Vprognoze.ru
Теннис
Андрей Рублев
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