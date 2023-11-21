Селиваненко подвел итоги сезона-2023 для Рублева

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился мнением о выступлении российского теннисиста Андрея Рублева в 2023 году.

«Рублев впервые закончил сезон в топ-5 рейтинга АТР. Он в Монте-Карло впервые выиграл турнир категории «мастерс». Для него нынешний год стал успешным», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

26-летний Рублев в 2023 году одержал 56 побед при 26 поражениях, выиграл 2 турнира и заработал 5,1 миллиона долларов.