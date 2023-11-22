Теннисист Федерер расплакался во время прослушивания арии в Цюрихе

Бывшая первая ракетка мира из Швейцарии Роджер Федерер посетил концерт в Цюрихе всемирно известного оперного певца Андреа Бочелли.

Итальянец посвятил теннисисту арию Nessun dorma из оперы Джакомо Пуччини «Турандот».

«Сегодня среди нас живая легенда, Роджер Федерер. Для меня большая честь посвятить ему арию из последнего акта, за те эмоции, которые он всем подарил. И я рад пригласить его на сцену», — сказал Бочелли.

Во время выступления певец пригласил Федерера на сцену, спортсмен расплакался от трогательности момента.

Спортсмен завершил карьеру в 2022 году после выступления в Кубке Лейвера, который проходил в конце сентября в Лондоне. 42-летний швейцарец является 20-кратным победителем турниров «Большого шлема», олимпийским чемпионом (2008) в парном и серебряным призером Игр (2012) в одиночном разряде. Всего за карьеру он выиграл 111 турниров ATP.