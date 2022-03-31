Вице-президент федерации тенниса России Алексей Селиваненко в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение Даниила Медведева в четвертьфинале «Мастерса» в Майами от Хуберта Хуркача.

Россиянин проиграл поляку со счетом 6:7 (7:9), 3:6. Игра продолжалась 2 часа 3 минуты.

«Было очевидно, что Даниил не находится в своей лучшей форме. Его что-то явно беспокоило. По ходу матча было ясно, что он играет через силу. Вопрос в том, является ли это следствием его физической усталости или психологической. Мне кажется, что у него были проблемы со здоровьем. Психологически он абсолютно четко понимает, что сейчас, исходя из того, как складываются очки: одну неделю ты первый, другую неделю второй.

Не надо умалять достоинства соперника. Хуркач хороший игрок, он в прошлом году выигрывал этот турнир. Поляку тоже нужно отдать должное. Он сыграл в свой лучший теннис, а Даня, к сожалению, нет. Даниил уже был первой ракеткой в мире, не годами как «большая тройка», но однажды этот Олимп ему уже покорился. А исходя из того, что мы сейчас видим в рейтинге, будет постоянная борьба. Каждую неделю будут качели — постоянной первой ракетки не будет», — сказал Селиваненко корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Из-за поражения Медведев не сможет возглавить рейтинг ATP. Для этого ему было необходимо дойти до полуфинала.