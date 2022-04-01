Медведев раскритиковал качество мячей после поражения в 1/4 финала турнира в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев остался недоволен качеством мячей на турнире в Майами.

Россиянин проиграл в четвертьфинале польскому теннисисту Хуберту Хуркачу со счетом 6:7 (7:9), 3:6. Игра продолжалась 2 часа 3 минуты.

Как сообщает Espress, после игры Медведев одной из причин поражения назвал на «мусорные» теннисные мячи.

«Никогда и никому не советую покупать этот мяч, это мусор, вы просто потеряете свои деньги», — сказал Медведев.

Таким образом, Медведев не сможет возглавить рейтинг ATP. Ему было необходимо дойти до полуфинала, чтобы вернуться на вершину рейтинга и обойти сербского теннисиста Новака Джоковича.