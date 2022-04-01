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Сегодня, 02:24

Медведев раскритиковал качество мячей после поражения в 1/4 финала турнира в Майами

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский теннисист Даниил Медведев остался недоволен качеством мячей на турнире в Майами.

Россиянин проиграл в четвертьфинале польскому теннисисту Хуберту Хуркачу со счетом 6:7 (7:9), 3:6. Игра продолжалась 2 часа 3 минуты.

Даниил Медведев. Медведев снова упустил шанс стать первым. Даниил проиграл в Майами

Как сообщает Espress, после игры Медведев одной из причин поражения назвал на «мусорные» теннисные мячи.

«Никогда и никому не советую покупать этот мяч, это мусор, вы просто потеряете свои деньги», — сказал Медведев.

Таким образом, Медведев не сможет возглавить рейтинг ATP. Ему было необходимо дойти до полуфинала, чтобы вернуться на вершину рейтинга и обойти сербского теннисиста Новака Джоковича.

Теннис
Даниил Медведев
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