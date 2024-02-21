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21 февраля, 16:24

Руусувуори сыграет с Хачановым в четвертьфинале турнира в Дохе

Алина Савинова
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Представитель Финляндии Эмиль Руусувуори обыграл австралийца Кристофера О`Коннелла во втором круге турнира в Дохе.

Матч продолжался 1 час 47 минут и завершился со счетом 6:3, 6:3 в пользу финна.

В четвертьфинале турнира в Дохе Руусувуори встретится с российским теннисистом Кареном Хачановым, который ранее одолел Фабиана Марожана из Венгрии (6:4, 7:5). Руусувуори и Хачанов трижды играли друг против друга, в личных встречах ведет россиянин (2:1).

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 1 395 875 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Кристофер О`Коннелл (Австралия) — 6:3, 6:3

Теннис
Карен Хачанов
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