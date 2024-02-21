Руусувуори сыграет с Хачановым в четвертьфинале турнира в Дохе
Представитель Финляндии Эмиль Руусувуори обыграл австралийца Кристофера О`Коннелла во втором круге турнира в Дохе.
Матч продолжался 1 час 47 минут и завершился со счетом 6:3, 6:3 в пользу финна.
В четвертьфинале турнира в Дохе Руусувуори встретится с российским теннисистом Кареном Хачановым, который ранее одолел Фабиана Марожана из Венгрии (6:4, 7:5). Руусувуори и Хачанов трижды играли друг против друга, в личных встречах ведет россиянин (2:1).
Доха (Катар)
Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open
Призовой фонд 1 395 875 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Кристофер О`Коннелл (Австралия) — 6:3, 6:3
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