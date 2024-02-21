Бублик стал третьим четвертьфиналистом турнира в Дохе
Казахстанский теннисист Александр Бублик в трех сетах победил представителя Венгрии Мартона Фучовича во втором круге турнира в Дохе — 2:6, 6:3, 6:4.
Спортсмены провели на корте 2 часа 9 минут.
В следующем раунде Бублик сыграет против победителя встречи Юго Гренье (Франция, Q) — Алексей Попырин (Австралия).
Ранее в четвертьфинал турнира в Дохе также вышли финн Эмиль Руусувуори и россиянин Карен Хачанов.
Доха (Катар)
Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open
Призовой фонд 1 395 875 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Александр Бублик (Казахстан, 4) — Мартон Фучович (Венгрия) — 2:6, 6:3, 6:4
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