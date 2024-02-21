Бублик стал третьим четвертьфиналистом турнира в Дохе

Казахстанский теннисист Александр Бублик в трех сетах победил представителя Венгрии Мартона Фучовича во втором круге турнира в Дохе — 2:6, 6:3, 6:4.

Спортсмены провели на корте 2 часа 9 минут.

В следующем раунде Бублик сыграет против победителя встречи Юго Гренье (Франция, Q) — Алексей Попырин (Австралия).

Ранее в четвертьфинал турнира в Дохе также вышли финн Эмиль Руусувуори и россиянин Карен Хачанов.

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 1 395 875 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Бублик (Казахстан, 4) — Мартон Фучович (Венгрия) — 2:6, 6:3, 6:4