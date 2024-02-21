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21 февраля, 16:12

Хачанов победил Марожана во втором круге турнира в Дохе

Алина Савинова
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Карен Хачанов.
Фото AFP

Российский теннисист Карен Хачанов в двух сетах обыграл представителя Венгрии Фабиана Марожана во втором круге турнира в Дохе — 6:4, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 29 минут. Россиянин 6 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 4. На счету Марожана 2 эйса, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

В следующем раунде Хачанов сыграет против победителя матча Кристофер О`Коннелл (Австралия) — Эмиль Руусувуори (Финляндия).

Ранее Хачанов и Андрей Рублев вышли во второй круг парного турнира в Дохе, победив бельгийцев Сандера Жилле и Йорана Флигена.

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 1 395 875 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Карен Хачанов (Россия, 2) — Фабиан Марожан (Венгрия) — 6:4, 7:5

Теннис
Карен Хачанов
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