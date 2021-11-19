Рублев высказался о поражении от Рууда: «Урок, который даст мне опыт»

Российский теннисист Андрей Рублев высказался по поводу поражения в матче с Каспером Руудом (6:2, 5:7, 6:7 (5:7)) в Итоговом турнире ATP.

Игра была решающей за выход в полуфинал соревнований.

«Сейчас очень тяжело, могу сказать немногое. Это урок, который даст мне опыт. Я устал сейчас, это нормально. Каспер играл хорошо, я стал играть медленнее, а он агрессивнее. Я думал, что контролирую матч. К сожалению, Рууд играл правда хорошо. Каждый игрок устает или становится нервным иногда. Это часть спорта. Сегодня это случилось.

Можно сказать, что момент в начале второй партии, когда я вел с брейком 40:15 на подаче стал переломным. Меня еще больше зажало. Вроде бы все хорошо, а опять вернулось, тяжело делать вид, что ничего не случилось. Но и без этого момента у меня были шансы во втором, в третьем сете», — цитирует Рублева «Чемпионат».

Рууд за выход в финал сыграет с российским теннисистом Даниилом Медведевым.