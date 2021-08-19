Медведев обыграл Димитрова и вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира АТР в Цинциннати (США). В матче третьего круга он переиграл болгарина Григора Димитрова со счетом 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 30 минут. На счету россиянина семь эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из 10. У болгарина — пять двойных и один реализованный брейк из четырех.

Следующим соперником россиянина станет победитель матча Хуберт Хуркач (Польша) — Пабло Карреньо-Буста (Испания).

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 3 028 140 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Даниил Медведев (Россия, 1) — Григор Димитров (Болгария) — 6:3, 6:3