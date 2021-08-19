Медведев обыграл Димитрова и вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати
20:46
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира АТР в Цинциннати (США). В матче третьего круга он переиграл болгарина Григора Димитрова со счетом 6:3, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 30 минут. На счету россиянина семь эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из 10. У болгарина — пять двойных и один реализованный брейк из четырех.
Следующим соперником россиянина станет победитель матча Хуберт Хуркач (Польша) — Пабло Карреньо-Буста (Испания).
Цинциннати (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 3 028 140 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Даниил Медведев (Россия, 1) — Григор Димитров (Болгария) — 6:3, 6:3
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