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Сегодня, 20:12

Рублев проиграл Альтмайеру во втором круге турнира в Гамбурге

Рублев не смог выйти в четвертьфинал турнира в Гамбурге
Ана Горшкова
Корреспондент
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Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл немцу Даниэлю Альтмайеру во втором круге турнира ATP 500 в Гамбурге.

Матч завершился со счетом 2:6, 2:6. Спортсмены провели на корте 1 час 15 минут. Счет в личных встречах стал 1-0 в пользу немца.

7-я ракетка мира Рублев 4 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 2. На счету 61-й ракетки мира Альтмайера 7 эйсов, 2 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.

В 1/4 финала турнира в Гамбурге 24-летний немец сыграет с победителем матча Янник Ханфманн (Германия) — Чжан Чжичжэнь (Китай).

Гамбург (Германия)

Турнир ATP Hamburg European Open

Призовой фонд 1 831 515 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 2, WC) — Даниэль Альтмайер (Германия) — 2:6, 2:6

Теннис
Андрей Рублев
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