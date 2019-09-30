Рублев обыграл Димитрова на старте турнира в Пекине

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл болгарина Григора Димитрова (6:2, 7:5) в первом раунде турнира АТР в Пекине (Китай).

Матч продолжался один час и 16 минут. В следующем раунде россиянин с победителем пары Михаил Кукушкин (Казахстан) — Фабио Фоньини (Италия).

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 515 225 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Андрей Рублев (Россия) — Григор Димитров (Болгария) — 6:2, 7