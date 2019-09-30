Рублев обыграл Димитрова на старте турнира в Пекине
08:59
Российский теннисист Андрей Рублев обыграл болгарина Григора Димитрова (6:2, 7:5) в первом раунде турнира АТР в Пекине (Китай).
Матч продолжался один час и 16 минут. В следующем раунде россиянин с победителем пары Михаил Кукушкин (Казахстан) — Фабио Фоньини (Италия).
Пекин (Китай)
Турнир ATP China Open
Призовой фонд 3 515 225 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Андрей Рублев (Россия) — Григор Димитров (Болгария) — 6:2, 7