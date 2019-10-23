Рублев на тай-брейке вышел во второй круг турнира в Вене

Россиянин Андрей Рублев вышел во второй круг турнира в Вене. В первом круге он сломил сопротивление представителя Казахстана Александра Бублика.

Рублев выиграл первый сет со счетом 6:1, но уступил во втором на тай-брейке — 6:7 (3:7). Победитель матча решался в третьем сете также на тай-брейке, где нервы крепче оказались у россиянина — 7:6 (8:6).

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open 500

Призовой фонд 2 296 490 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Андрей Рублев (Россия) — Александр Бублик (Казахстан, LL) — 6:1, 6:7(3:7), 7:6(8:6)