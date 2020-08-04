Перенесенный турнир в Мадриде окончательно отменен
19:41
Турнир Mutua Madrid Open, который должен был состояться в Мадриде с 14 по 20 сентября, был официально отменен.
Изначально турниры WTA и ATP были намечены на май, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.
Правительство Испании из-за очередной вспышки заболеваний рекомендовало его отменить.
Таким образом, после US Open пройдет два грунтовых турнира: в Риме и Открытый чемпионат Франции Roland Garros.
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