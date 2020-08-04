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Перенесенный турнир в Мадриде окончательно отменен

19:41

Турнир Mutua Madrid Open, который должен был состояться в Мадриде с 14 по 20 сентября, был официально отменен.

Изначально турниры WTA и ATP были намечены на май, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.

Правительство Испании из-за очередной вспышки заболеваний рекомендовало его отменить.

Таким образом, после US Open пройдет два грунтовых турнира: в Риме и Открытый чемпионат Франции Roland Garros.

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