Перенесенный турнир в Мадриде окончательно отменен

Турнир Mutua Madrid Open, который должен был состояться в Мадриде с 14 по 20 сентября, был официально отменен.

Изначально турниры WTA и ATP были намечены на май, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.

Правительство Испании из-за очередной вспышки заболеваний рекомендовало его отменить.

Таким образом, после US Open пройдет два грунтовых турнира: в Риме и Открытый чемпионат Франции Roland Garros.