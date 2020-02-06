Пэр уступил Маркоре во втором раунде турнира в Пуне

В матче второго раунда турнира АТР в Пуне (Индия) итальянский теннисист Роберто Маркора обыграл француза Бенуа Пэра (6:4, 6:4). Пэр был посеян на турнире под первым номером.

Пуна (Индия)

Турнир ATP Tata Open Maharashtra

Призовой фонд 532 695 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Роберто Маркора (Италия, Q) — Бенуа Пэр (Франция, 1) — 6:4, 6:4

Квон Суну (Корея, 4) — Праджнеш Гуннесваран (Индия) — 6:3, 7:6 (7:5)

Егор Герасимов (Белоруссия, 8) — Никола Милоевич (Сербия, Q) — 2:6, 6:3, 6:2

Джеймс Дакуорт (Австралия, 6) — Таро Даниэль (Япония) — 6:7(4:7), 7:6(8:6), 6:3