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Сегодня, 19:21

Ольховский прокомментировал поражение Медведева в финале турнира в Хертогенбосе

Иван Шитик
Корреспондент
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский заявил, что оказался удивлен поражению второй ракетки мира россиянина Даниила Медведева в финале турнира в Хертогенбосе.

«Удивило ли меня поражение Медведева от 205-й ракетки мира? Удивило, не показал Даня свою лучшую игру, в то же время и нидерландец играл хорошо. Я не думаю, что здесь вся заслуга нидерландца. На мой взгляд, Медведев мог повлиять на исход матча, если бы играл немного лучше», — сказал Ольховский ТАСС.

Медведев уступил представителю Нидерландов Тиму ван Рейтховену со счетом 4:6, 1:6.

Источник: https://tass.ru/sport/14892521
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
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