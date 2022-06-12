Ольховский прокомментировал поражение Медведева в финале турнира в Хертогенбосе

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский заявил, что оказался удивлен поражению второй ракетки мира россиянина Даниила Медведева в финале турнира в Хертогенбосе.

«Удивило ли меня поражение Медведева от 205-й ракетки мира? Удивило, не показал Даня свою лучшую игру, в то же время и нидерландец играл хорошо. Я не думаю, что здесь вся заслуга нидерландца. На мой взгляд, Медведев мог повлиять на исход матча, если бы играл немного лучше», — сказал Ольховский ТАСС.

Медведев уступил представителю Нидерландов Тиму ван Рейтховену со счетом 4:6, 1:6.