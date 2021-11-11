Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    ATP

Состоялась жеребьевка Итогового турнира ATP

22:55
Теги:

В Турине 11 ноября прошла жеребьевка Итогового турнира ATP, сообщает пресс-служба организации.

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев сыграет в одной группе с представителем Германии Александром Зверевым, итальянцем Маттео Берреттини и поляком Хубертом Хуркачем.

Андрей Рублев сыграет в одно группе с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, греком Стефаносом Циципасом и норвежцем Каспером Руудом.

Итоговый турнир пройдет с 14 по 21 ноября в итальянском Турине.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Чай: польза и вред для здоровья. Сколько пить в день?
Сборная России по хоккею проиграла Финляндии в матче Кубка Карьяла
1