Состоялась жеребьевка Итогового турнира ATP
22:55
В Турине 11 ноября прошла жеребьевка Итогового турнира ATP, сообщает пресс-служба организации.
Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев сыграет в одной группе с представителем Германии Александром Зверевым, итальянцем Маттео Берреттини и поляком Хубертом Хуркачем.
Андрей Рублев сыграет в одно группе с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, греком Стефаносом Циципасом и норвежцем Каспером Руудом.
Итоговый турнир пройдет с 14 по 21 ноября в итальянском Турине.
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