Зверев не считает себя и других теннисистов из топ-5 рейтинга ATP молодыми

Немецкий теннисист Александр Зверев поделился мнением о смене поколений в большом теннисе.

«Мы молоды? Да нет уж, мы уже не молоды. Взгляните на Карлоса Алькараса (18 лет) — вот он да, молодой игрок, — приводит слова Зверева пресс-служба Итогового турнира АТР. — Что касается всей группы игроков, которым по 24-25 лет, то каждый из нас выиграл как минимум один «Мастерс». Медведев и вовсе стал чемпионом US Open, я стал олимпийским чемпионом...».

Также теннисист сказал, что Джокович все еще заслуживает быть первой ракеткой мира.

«Да, Джокович по-прежнему заслуживает первой строчки рейтинга, но Даниил (Медведев), я, Стефанос (Циципас) и Андрей (Рублев) идем сразу же за ним», — добавил он.

14 ноября в Турине стартует Итоговый турнир АТР. Ранее состоялась жеребьёвка турнира, по итогам которой 24-летний Зверев сыграет в одной группе с россиянином Даниилом Медведевым, итальянцем Маттео Берреттини и поляком Хубертом Хуркачем.