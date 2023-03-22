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Джокович: «Жаль, что я не смог сыграть в Индиан-Уэллсе и Майами. Я люблю эти турниры»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сербский теннисист Новак Джокович высказался о том, что не смог принять участия в турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами.

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» не получил разрешения на въезд в США из-за отсутствия сертификата о вакцинации от COVID-19.

«Жаль, что я не смог сыграть в Индиан-Уэллсе и Майами. Я люблю эти турниры. У меня там было много успехов. Но в то же время это сознательное решение, которое я принял, и я знал, что всегда есть вероятность, что я не поеду. И эта ситуация, я надеюсь, изменится к концу этого года к следующему US Open. Это самый важный для меня турнир на американской земле», — приводит слова Джоковича CNN.

35-летний теннисист отметил, что на данном этапе карьеры для него важнее всего «Большие шлемы» и он подождет и посмотрит, сможет ли он поехать в Нью-Йорк.

«Я очень хочу играть там, хочу быть там. На самом деле в 2021 году (последний раз, когда Новак играл на US Open), когда я проиграл в финале Медведеву, у меня был, наверное, один из лучших моментов, когда я играл с нью-йоркской публикой. Мне посчастливилось выиграть этот турнир три раза, сыграть много финалов. И хотя я проиграл тот матч, я получил много любви и признательности от людей, и я хочу вернуться и вновь встретиться с этими болельщиками. Так что это то, чего я с нетерпением жду, и надеюсь, что это произойдет», — сказал Джокович.

US Open-2023 пройдет с 28 августа по 10 сентября.

Теннис
Новак Джокович
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